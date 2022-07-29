Сильное влияние китайского рынка на общую структуру продаж привело к существенному падению количества реализуемых авто.
Porsche отчиталась о результатах продаж в первом полугодии 2022 года. По данным компании, за полгода было реализовано 145 860 автомобилей, из них 77 434 единицы – в первом квартале.
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Как отмечается, по сравнению с теми же периодами 2021 г. падение составило 5%. Причиной этого стала восстановленная паника вокруг Covid-19 в Китае и других странах, а также проблемы с цепочками и логистикой.
Из-за «производственных ограничений и узких мест на цепочке поставок» пострадала и электрическая семья – Porsche Taycan, Taycan Cross Turismo и Taycan GTS. Согласно отчету, во втором квартале компания продала около 9407 автомобилей Taycan, на 12% меньше, чем в прошлом году. Доля семейства в общих продажах компании составила около 12%.
За первые шесть месяцев 2022 года было продано 18 877 автомобилей Porsche Taycan, из них – 4 449 единиц в США. Относительно первого полугодия 2021 года объемы реализации модели снизились на 5%, а на рынке США – на 25%. Доля в общих продажах составила 12,9%.
Как отмечается, по итогам первого полугодия Taycan «выпал» из тройки самых популярных моделей марки, уступив свое место Porsche 911.
По данным производителя, в первом полугодии было продано 145 860 автомобилей, из них:
- Cayenne – 41 947 шт.;
- Macan – 38 039 шт.;
- 911 – 21616 с.;
- Taycan (все версии) – 18 877 ед.;
- Panamera – 15604 л.с.;
- 718 Boxster и 718 Cayman – 9777 од.
В общей сложности немецкая марка продала более 80 000 автомобилей Porsche Taycan по всему миру, из них более 40 000 за последние 12 месяцев.
Для справки за 12 месяцев 2021 года компания реализовала 41 296 электромобилей, на 106% больше, чем в 2020 году. В общем объеме продаж марки это составило 13,7%.