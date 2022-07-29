Сильное влияние китайского рынка на общую структуру продаж привело к существенному падению количества реализуемых авто.

Porsche отчиталась о результатах продаж в первом полугодии 2022 года. По данным компании, за полгода было реализовано 145 860 автомобилей, из них 77 434 единицы – в первом квартале.

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Как отмечается, по сравнению с теми же периодами 2021 г. падение составило 5%. Причиной этого стала восстановленная паника вокруг Covid-19 в Китае и других странах, а также проблемы с цепочками и логистикой.

Из-за «производственных ограничений и узких мест на цепочке поставок» пострадала и электрическая семья – Porsche Taycan, Taycan Cross Turismo и Taycan GTS. Согласно отчету, во втором квартале компания продала около 9407 автомобилей Taycan, на 12% меньше, чем в прошлом году. Доля семейства в общих продажах компании составила около 12%.

За первые шесть месяцев 2022 года было продано 18 877 автомобилей Porsche Taycan, из них – 4 449 единиц в США. Относительно первого полугодия 2021 года объемы реализации модели снизились на 5%, а на рынке США – на 25%. Доля в общих продажах составила 12,9%.

Как отмечается, по итогам первого полугодия Taycan «выпал» из тройки самых популярных моделей марки, уступив свое место Porsche 911.

По данным производителя, в первом полугодии было продано 145 860 автомобилей, из них:

Cayenne – 41 947 шт.;

Macan – 38 039 шт.;

911 – 21616 с.;

Taycan (все версии) – 18 877 ед.;

Panamera – 15604 л.с.;

718 Boxster и 718 Cayman – 9777 од.

В общей сложности немецкая марка продала более 80 000 автомобилей Porsche Taycan по всему миру, из них более 40 000 за последние 12 месяцев.