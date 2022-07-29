Сильний вплив китайського ринку на загальну структуру продажів призвів до суттєвого падіння кількості реалізованих авто.

Porsche прозвітувала про результати продажів у першому півріччі 2022 року. За даними компанії, за півроку було реалізовано 145 860 автомобілів, з них 77 434 одиниці – у першому кварталі.

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Як зазначається, порівняно з тими ж періодами 2021 падіння склало 5%. Причиною цього стала поновлена паніка навколо Covid-19 у Китаї та інших країнах, а також проблеми з ланцюжками постачання та логістикою.

Через «виробничі обмеження та вузькі місця на ланцюжку поставок» постраждала й електрична родина – Porsche Taycan, Taycan Cross Turismo та Taycan GTS. Відповідно до звіту, у другому кварталі компанія продала близько 9407 автомобілів Taycan, на 12% менше, ніж минулого року. Частка сімейства у загальних продажах компанії склала близько 12%.

Загалом за перші шість місяців 2022 року було продано 18 877 автомобілів Porsche Taycan, з них – 4 449 одиниць у США. Порівняно у першим півріччям 2021 року обсяги реалізації моделі знизилися на 5%, а на ринку США – на 25%. Частка у загальних продажах склала 12,9%.

Як зазначається, за підсумками першого півріччя Taycan «випав» із трійки найпопулярніших моделей марки, поступившись своїм місцем Porsche 911.

За даними виробника, у першому півріччі було продано 145 860 автомобілів, з них:

Cayenne – 41 947 од.;

Macan – 38 039 од.;

911 – 21616 од.;

Taycan (усі версії) – 18 877 од.;

Panamera -15604 од.;

718 Boxster and 718 Cayman – 9777 од.

Загалом німецька марка продала понад 80 000 автомобілів Porsche Taycan по всьому світу, з них понад 40 000 за останні 12 місяців.

Для довідки: за 12 місяців 2021 року компанія реалізувала 41 296 електромобілів, на 106% більше, ніж у 2020 році. У загальному обсязі продажів марки це склало 13,7%.