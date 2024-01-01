В Португалии создали суперкар Adamastor Furia суперкар Adamastor Furia

Компания Adamastor названа в честь мифического персонажа поэмы "Лузиады" Луиша де Камоэнса. А сама модель Furia – это первый португальский гиперкар, спроектированный, как утверждается, с применением самых современных технологий – от моделирования в CAD-системе Siemens до оптимизации с помощью вычислительной гидродинамики. Об этом пишет Аvtomir.ua.

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В основе машины – углепластиковый монокок с интегрированным каркасом безопасности. Подвески спереди и сзади собраны на двойных поперечных рычагах с винтовыми пружинами. А тормоза – на компонентах AP Racing с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади, причем в трековой версии Race чувствительность педали тормоза можно настраивать по собственному желанию.

Также есть регулировка клиренса, развала и схождения колес, кастора, жесткости стабилизаторов поперечной устойчивости и усилия отбоя. Два тоннеля Вентури в днище на скорости 250 км/ч создают прижим до 1,8 тонны. "Фурия" оснащена двигателем Ford Performance: "битурбошистка" объемом 3.5 литра выдает "более 650 л.с." и 571 Нм крутящего момента. Тяга на задние колеса идет через коробку передач Hewland и дифференциал с регулировкой преднатяжения.

Работать двигатель может как на обычном бензине, так и на синтетическом топливе. По предварительным расчетам, до "сотни" Furia разгоняется за 3,5 секунды, до 200 км/ч – за 10,2. Максимальная скорость суперкара в дорожной версии составит 300 км/ч, тогда как у трековой из-за большего прижимного усилия скорость будет меньше.

Запланированный тираж суперкара – 60 экземпляров. Собирать машины будет компания Adamastor на территории собственного инжинирингового центра в муниципалитете Перафита.