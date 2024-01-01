У Португалії створили суперкар Adamastor Furia

Компанія Adamastor названа на честь міфічного персонажа поеми «Лузіади» Луїша де Камоенса. А сама модель Furia – це перший португальський гіперкар, спроектований, як стверджується, із застосуванням найсучасніших технологій – від моделювання в CAD-системі Siemens до оптимізації за допомогою обчислювальної гідродинаміки. Про це пише Аvtomir.ua.

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В основі машини – вуглепластиковий монокок з інтегрованим каркасом безпеки. Підвіски спереду та ззаду зібрані на подвійних поперечних важелях з гвинтовими пружинами. А гальма – на компонентах AP Racing з шестипоршневими супортами спереду та чотирипоршневими ззаду, причому у трековій версії Race чутливість педалі гальма можна налаштовувати за власним бажанням.

Також є регулювання кліренсу, розвалу та сходження коліс, кастору, жорсткості стабілізаторів поперечної стійкості та зусилля відбою. Два тунелі Вентурі в днищі на швидкості 250 км/год створюють притиск до 1,8 тонни. «Фурія» оснащена двигуном Ford Performance: «бітурбошістка» об’ємом 3.5 літра видає «понад 650 к.с.» та 571 Нм крутного моменту. Тяга на задні колеса йде через коробку передач Hewland та диференціал з регулюванням переднатягу.

Працювати двигун може як на звичайному бензині, так і на синтетичному паливі. За попередніми розрахунками, до «сотні» Furia розганяється за 3,5 секунди, до 200 км/год – за 10,2. Максимальна швидкість суперкара у дорожній версії складе 300 км/год, тоді як у трекової через більше притискне зусилля швидкість буде меншою.

Запланований тираж суперкара – 60 примірників. Збиратиме машини компанія Adamastor на території власного інжинірингового центру в муніципалітеті Перафіта.