В продаже появилась раллийная Subaru Impreza Кена Блока. Но есть нюанс - по документам автомобиль считается поврежденным до состояния лома.

На площадке Bring a Trailer в продаже появился седан Subaru Impreza 2.5 RS, который компания Vermont SportsCar перестроила в раллийную машину для экипажа Кена Блока. Правда, с состоянием и документами автомобиля есть определенные, скажем так, нюансы. Например, у автомобиля неизвестный пробег, и это только начало.

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Американская компания построила ралли-кар в 2006 году на базе автомобиля 2004 года – техника подготовлена по требованиям категории Open Class. На ней Кен Блок и его постоянный раллийный штурман итальянец Алекс Джельсомино участвовали в раллийном зачете X Games против шотландца Колина Макрея и американца Трэвиса Пастраны. Impreza оснащена 2,0-литровым оппозитным турбомотором, 5-ступенчатой "механикой" и полным приводом, а также самоблокирующимися передним и задним дифференциалами Cusco.

На машину установлен алюминиевый радиатор и фронтальный интеркулер GReddy, вентилятор охлаждения SPAL, рестриктор Prodrive, топливный насос Bosch, блок управления двигателем MoTeC M880 и ряд других компонентов. Другой тюнинг включает 15-дюймовые колеса Speedline Corse Rally с шинами BFGoodrich G-Force, тормоза AP с колодками Ferodo, регулятором баланса Tilton, гоночные амортизаторы Ohlins, рычаги задней подвески Cusco, и другие детали.

Автомобиль не имеет одометра и его пробег неизвестен, к тому же машина имеет проблемы с документами - после аварии в 2005 году, во время которой она была утоплена, по документам Subaru значится поврежденной для состояния лома. У сидений и ремней безопасности просрочена омологация, но технически седан исправен и может быть возвращен в состояние, пригодное для гонок. Зато в салоне машины покупатель найдет автографы Кена Блока и Трэвиса Пастраны. Текущая ставка за уникальную Subaru Impreza 2.5RS составляет 45 500 долларов.