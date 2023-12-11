У продажу з'явилася ралійна Subaru Impreza Кена Блока. Але є нюанс – за документами автомобіль вважається пошкодженим до стану брухту.

На майданчику Bring a Trailer у продажу з'явився седан Subaru Impreza 2.5 RS, який компанія Vermont SportsCar перебудувала в ралійну машину для екіпажу Кена Блока. Щоправда, зі станом та документами автомобіля є певні, скажімо так, нюанси. Наприклад, у автомобіля невідомий пробіг, і це лише початок.

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Американська компанія побудувала ралі-кар у 2006 році на базі автомобіля 2004 року – техніка підготовлена за вимогами категорії Open Class. На ній Кен Блок та його постійний ралійний штурман італієць Алекс Джельсоміно брали участь у ралійному заліку X Games проти шотландця Коліна Макрея та американця Тревіса Пастрани. Impreza оснащена 2,0-літровим оппозитним турбомотором, 5-ступінчастою «механікою» і повним приводом, а також переднім і заднім диференціалами Cusco, що самоблокуються.

На машину встановлений алюмінієвий радіатор та фронтальний інтеркулер GReddy, вентилятор охолодження SPAL, рестриктор Prodrive, паливний насос Bosch, блок керування двигуном MoTeC M880 та ряд інших компонентів. Інший тюнінг має включає 15-дюймові колеса Speedline Corse Rally з шинами BFGoodrich G-Force, гальма AP з колодками Ferodo, регулятором балансу Tilton, гоночні амортизатори Ohlins, важелі задньої підвіски Cusco, та інші деталі.

Автомобіль не має одометра і його пробіг невідомий, до того ж машина має проблеми з документами — після аварії в 2005 році, під час якої вона була втоплена, за документами Subaru значиться пошкодженою для стану брухту. У сидінь та ременів безпеки прострочена омологація, але технічно седан справний і може бути повернений у стан, придатний для перегонів. Натомість у салоні машини покупець знайде автографи Кена Блока та Тревіса Пастрани. Поточна ставка за унікальну Subaru Impreza 2.5RS становить 45 500 доларів.