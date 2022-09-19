Подержанный набор даже дороже, чем некоторые автомобили, которые сейчас продаются в США.

BMW M1 является легендарным для баварской марки. В неудачной попытке сотрудничать с Lamborghini при создании серийного гоночного автомобиля родился первый отдельный автомобиль M. Он выпускался с 1978 по 1981 год, всего было изготовлено более 400 единиц.

Сказать, что M1 является редкой находкой, было бы ничего не сказать, тем более если вы говорите только об их колесах.

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Тем не менее, целый комплект дисков BMW M1 выставлен на продажу на eBay. Однако они недешевые – продавец хочет 18 700 долларов без учета платы за доставку. Это означает, что эти диски даже дороже Mitsubishi Mirage или Chevrolet Spark – автомобили, которые в США стоят меньше указанной суммы.

Правда, эти легкосплавные диски специально были изготовлены Campagnolo, компанией, которая поставляла колеса для Формулы-1 в 70-х. Campagnolo также производил магниевые колеса для таких компаний как Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini и Maserati.

Впрочем, эти колеса практически непригодны для использования в их текущем состоянии. Например, оригинальные шины Pirelli P7 совсем не в идеальной форме и нуждаются в глубокой очистке. Но на случай, если кто-то захочет использовать их для другой машины, это возможно, поскольку они поставляются с шаблоном болтов 5×120 с задними колесами, которые шире передних.

От єтих колесах нет много информации. За исключением того, что 20 человек следят за торгами на момент написания этой статьи и что товар в настоящее время находится в Джексонвилле, Флорида.