Вживаний набір коліс навіть дорожчий, ніж деякі автомобілі, які зараз продаються у США.

BMW M1 – легендарна модель для баварської марки. Компанія намагалась співпрацювати з Lamborghini, щоб випускати серійний гоночний автомобіль. Результатом співпраці став M1. Він випускався з 1978 по 1981 рік, всього було виготовлено лише понад 400 одиниць.

Сказати, що M1 є рідкісною знахідкою, було б нічого не сказати, тим більше, якщо ви говорите лише про їхні колеса.

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І от тепер цілий комплект дисків BMW M1 виставлений на продаж на eBay. Однак вони недешеві. Продавець хоче 18 700 доларів без урахування плати за доставку. Тобто ці диски навіть дорожчі, ніж Mitsubishi Mirage або Chevrolet Spark – автомобілі, які в США коштують менше зазначеної суми.

Правда, ці легкосплавні диски були спеціально виготовлені Campagnolo, компанією, яка поставляла колеса для Формули-1 у 70-х. Campagnolo також виготовляв магнієві колеса для таких компаній, як Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini та Maserati.

Втім, ці колеса практично непридатні для використання в нинішньому стані. Зокрема, оригінальні шини Pirelli P7 не в ідеальній формі і потребують глибокого очищення. Але на випадок, якщо хтось захоче використовувати їх для іншої машини, це можливо, оскільки вони поставляються з шаблоном болтів 5×120 із задніми колесами, які ширші за передні.

У будь-якому випадку, про ці колеса немає багато інформації. За винятком того, що 20 людей спостерігають за їх торгами на момент написання цієї статті, а також того, що товар наразі знаходиться в Джексонвіллі, Флорида.

Продавець під ім’ям mrsosa також продає на eBay інші вінтажні речі, серед яких брошури з годинниками, деякі ювелірні вироби та дві книги з інструкціями до Lamborghini Diablo.