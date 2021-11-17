Компания Volvo провела масштабное исследование в результате которого было доказано, что производство электромобилей на 70% грязнее, чем создание традиционных автомобилей.

Многие уже связывают свое будущее с электромобилями, а несколько дней назад компания Volvo подписала в Глазго Декларацию про автомобили и фургоны с нулевым выбросом вредных веществ. Однако последнее исследование Volvo Motors вызвало много споров, которые продолжаются уже некоторое время.

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Компания пришла к выводу, что производственный процесс электрического C40 Recharge генерирует на 70% больше выбросов, чем производство обычной модели XC40. Затем Volvo объясняет, что если принять во внимание весь жизненный цикл автомобилей, то общий углеродный след электромобиля меньше, чем у аналога с двигателем.

В исследовании приняли во внимание углеродный след каждой модели на протяжении всего ее жизненного цикла, включая добычу сырья, производственные процессы, заправку/вождение и проезд 200 000 км, после чего предполагается, что автомобиль будет списан.

В Volvo утверждают, что в исследовании упоминаются три различных сценария, основанные на среднемировом производстве электроэнергии, балансе между возобновляемыми и ископаемыми источниками (EC28), и самые чистые сценарии – только из возобновляемых источников.

В исследовании Volvo, которое частично совпадает со многими другими аналогичными исследованиями, делается вывод о том, что электрические модели являются более экологичными на протяжении всего своего жизненного цикла. Но производство электромобилей гораздо грязнее, чем производство их обычных аналогов, причем производство самих аккумуляторов является самым грязным.