Компанія Volvo здійснила масштабне дослідження у результаті якого було доведено, що виробництво електромобілів на 70% брудніше, ніж створення традиційних автомобілів.

Багато хто вже пов'язує своє майбутнє з електромобілями, а кілька днів тому компанія Volvo підписала в Глазго Декларацію про автомобілі та фургони з нульовим викидом шкідливих речовин. Однак останнє дослідження Volvo Motors викликало багато суперечок, які продовжуються вже деякий час.

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Компанія дійшла висновку, що виробничий процес електричного C40 Recharge генерує на 70% більше викидів, аніж виробництво звичайної моделі XC40. Потім Volvo пояснює, що якщо взяти до уваги весь життєвий цикл автомобілів, то загальний вуглецевий слід електромобіля менше, ніж у аналога з двигуном.

Дослідження взяли до уваги вуглецевий слід кожної моделі протягом усього її життєвого циклу, включаючи видобуток сировини, виробничі процеси, заправку/водіння та проїзд 200 000 км, після чого передбачається, що автомобіль буде списаний.

У Volvo стверджують, що в дослідженні згадуються три різні сценарії, засновані на середньосвітовому виробництві електроенергії, балансі між відновлюваними та викопними джерелами (EC28), і найчистіші сценарії - тільки з відновлюваних джерел.

У дослідженні Volvo, яке частково збігається з багатьма іншими аналогічними дослідженнями, робиться висновок про те, що електричні моделі є екологічнішими протягом усього свого життєвого циклу. Але виробництво електромобілів набагато брудніше, ніж виробництво їх звичайних аналогів, причому виробництво самих акумуляторів є найбруднішим.