В Renault готовят конкурента Ferrari

Французский бренд Alpine, входящий в состав Renault Group, подтвердил разработку нового флагманского суперкара с гибридной силовой установкой. О новинке пишет topgir.com.ua.

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Будущая модель должна стать прямым конкурентом таким именитым авто, как Ferrari SF90 Stradale. Выход новинки ожидается в 2028 году.

Это будет самый мощный дорожный автомобиль в истории марки Alpine. В его основе - бензиновый двигатель V6, который будет работать в паре с несколькими электромоторами, образуя полноценную гибридную систему с полным приводом. Хотя технические характеристики пока не разглашаются, по предварительным данным, речь идет о более 800 л.с.

Главная ставка - на управляемость, драйв и легкость конструкции. В компании подчеркивают, что авто создается по философии “ощущение драйва превыше всего”. К разработке привлечены инженеры команды Alpine F1 Team, поэтому в новинке используют немало технологий из автоспорта.

Интересно, что несмотря на активное расширение электрической линейки, именно этот флагман получит традиционный ДВС. Его дополнят электромоторы, создав сочетание классического звучания и современной производительности. В Renault Group считают, что именно такая формула позволит Alpine не только удержать поклонников бренда, но и выйти на новый уровень в сегменте.

Ожидается, что новинка получит легкую конструкцию в духе текущей модели A110, роскошный интерьер и узнаваемый стиль. Стоимость может превысить 200 000 евро.