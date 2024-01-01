Renault готує конкурента Ferrari

Французький бренд Alpine, що входить до складу Renault Group, підтвердив розробку нового флагманського суперкара з гібридною силовою установкою. Про новинку пише topgir.com.ua.

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Майбутня модель має стати прямим конкурентом таким іменитим авто, як Ferrari SF90 Stradale. Вихід новинки очікується у 2028 році.

Це буде найпотужніший дорожній автомобіль в історії марки Alpine. У його основі — бензиновий двигун V6, який працюватиме в парі з кількома електромоторами, утворюючи повноцінну гібридну систему з повним приводом. Хоча технічні характеристики поки не розголошуються, за попередніми даними, йдеться про понад 800 к.с.

Головна ставка — на керованість, драйв і легкість конструкції. У компанії наголошують, що авто створюється за філософією “відчуття драйву понад усе”. До розробки залучені інженери команди Alpine F1 Team, тож у новинці використають чимало технологій з автоспорту.

Цікаво, що попри активне розширення електричної лінійки, саме цей флагман отримає традиційний ДВЗ. Його доповнять електромотори, створивши поєднання класичного звучання та сучасної продуктивності. У Renault Group вважають, що саме така формула дозволить Alpine не лише втримати шанувальників бренду, а й вийти на новий рівень у преміум-сегменті.

Очікується, що новинка отримає легку конструкцію в дусі поточної моделі A110, розкішний інтер’єр і впізнаваний стиль. Вартість може перевищити 200 000 євро.