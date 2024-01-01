Renault випустив конкурента Tesla Model Y

Після запуску власного електричного хетчбека A290, заснованого на базі Renault 5, бренд Alpine продемонстрував рекордний показник продажів у 2024 році. Аби примножити успіх, автовиробник розширює модельний ряд новим електричним кросовером.

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Однак, Alpine уникає цього терміну, називаючи новий A390 електричним “спортивним фастбеком”. Дійсно, кузов новинки має стрімкий, аеродинамічний силует та гострі лінії кузова. Дизайн моделі майже повністю ідентичний стилю концепції A390_β, який презентували в жовтні того року.

Його головною особливістю є трикутні акценти на передньому бампері та світлодіодна оптика на всю ширину кузова спереду та ззаду. Електромобіль пропонується з дисками на 20 або 21 дюйма й має кліренс в 152 міліметри. В салоні є панель приладів, що, схоже, була запозичена в Renault Megane E-Tech.

Діагональ цифрової панелі приладів становить 12,3 дюйма, а центрального дисплею – 12 дюймів. Однак, новинка має більш преміальне кермо та матеріали оздоблення. Серед видатних особливостей – ківшеподібні сидіння Sabelt зі шкіри Nappa, що встановлені у флагманській комплектації, а також аудіосистема Devialet з 13 динаміками потужністю 850 Вт.

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Об’єм багажного відділення становить 523 літри. Довжина Alpine A390 становить 4615 мм, ширина 1885 мм, висота 1532 мм, а колісна база — 2708 мм. Це робить його на 136 мм коротшим та на 92 мм нижчим за свого прямого конкурента – Tesla Model Y.

В основу Alpine A390 покладено платформу AmpR Medium, яку також використовують Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech та Nissan Ariya, однак, за словами автовиробника, інженери змінили налаштування шасі за допомогою спеціального обладнання та програмного забезпечення, аби водії отримали нові враження від водіння.

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Модель пропонуватиметься у двох комплектаціях: GT та GTS. Обидві версії оснащені тримоторною силовою установкою, в якій один електромотор розташований на передній осі, а інші два – на задній. Базова версія має потужність в 401 к.с. й 650 Нм, а флагманський GTS пропонує до 469 “конячок” й 808 Нм крутного моменту.

У топовому виконанні фастбек розганяється до першої сотні за 3,9 секунди й розвиває максимальну швидкість до 220 км/год. Незалежно від комплектації, ємність батареї становить 89 кВт-год, яка забезпечує запас ходу від 520 до 555 кілометрів. Вона підтримує заряд потужністю до 190 кВт.

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В Європі прийом замовлень на Alpine A390 розпочнеться в четвертому кварталі 2025 року. Остаточну вартість моделі ще не оголошена, але за попередніми оцінками, базова версія коштуватиме від $81 300, а топова комплектація – від 94 800 доларів. Це робить новинку від Alpine такою ж дорогою як Porsche Macan EV, ціна якого у Великій Британії починається від 68 500 фунтів стерлінгів (92 800 доларів).