Renault выпустил конкурента Tesla Model Y

После запуска собственного электрического хэтчбека A290, основанного на базе Renault 5, бренд Alpine продемонстрировал рекордный показатель продаж в 2024 году. Чтобы приумножить успех, автопроизводитель расширяет модельный ряд новым электрическим кроссовером.

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Однако, Alpine избегает этого термина, называя новый A390 электрическим “спортивным фастбэком”. Действительно, кузов новинки имеет стремительный, аэродинамический силуэт и острые линии кузова. Дизайн модели почти полностью идентичен стилю концепции A390_β, который презентовали в октябре того года.

Его главной особенностью являются треугольные акценты на переднем бампере и светодиодная оптика на всю ширину кузова спереди и сзади. Электромобиль предлагается с дисками на 20 или 21 дюйма и имеет клиренс в 152 миллиметра. В салоне есть панель приборов, что, похоже, была позаимствована у Renault Megane E-Tech.

Диагональ цифровой панели приборов составляет 12,3 дюйма, а центрального дисплея – 12 дюймов. Однако, новинка имеет более премиальный руль и материалы отделки. Среди выдающихся особенностей – ковшеобразные сиденья Sabelt из кожи Nappa, установленные во флагманской комплектации, а также аудиосистема Devialet с 13 динамиками мощностью 850 Вт.

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Объем багажного отделения составляет 523 литра. Длина Alpine A390 составляет 4615 мм, ширина 1885 мм, высота 1532 мм, а колесная база - 2708 мм. Это делает его на 136 мм короче и на 92 мм ниже своего прямого конкурента – Tesla Model Y.

В основу Alpine A390 положена платформа AmpR Medium, которую также используют Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech и Nissan Ariya, однако, по словам автопроизводителя, инженеры изменили настройки шасси с помощью специального оборудования и программного обеспечения, чтобы водители получили новые впечатления от вождения.

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Модель будет предлагаться в двух комплектациях: GT и GTS. Обе версии оснащены трехмоторной силовой установкой, в которой один электромотор расположен на передней оси, а другие два – на задней. Базовая версия имеет мощность в 401 л.с. и 650 Нм, а флагманский GTS предлагает до 469 “лошадок” и 808 Нм крутящего момента.

В топовом исполнении фастбек разгоняется до первой сотни за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость до 220 км/ч. Независимо от комплектации, емкость батареи составляет 89 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода от 520 до 555 километров. Она поддерживает заряд мощностью до 190 кВт.

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В Европе прием заказов на Alpine A390 начнется в четвертом квартале 2025 года. Окончательную стоимость модели еще не объявлена, но по предварительным оценкам, базовая версия будет стоить от $81 300, а топовая комплектация – от 94 800 долларов. Это делает новинку от Alpine такой же дорогой как Porsche Macan EV, цена которого в Великобритании начинается от 68 500 фунтов стерлингов (92 800 долларов).