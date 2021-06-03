Еще в конце прошлого года компания Renault анонсировала выход гибридной версии своего кроссовера Captur E-Tech на рынок Европы.

Недавно производитель объявил о начале продаж этой версии на рынке Великобритании. Здесь цена модели составляет 24 500 фунтов стерлингов ($ 34 700). Конкурентами “француза” на этом автомобильном рынке будут Toyota C-HR и Hyundai Kona Hybrid. Напомним, что же представляет собой этот кроссовер.

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Итак, силовая установка E-Tech состоит из 1.6-литрового 4-х цилиндрового бензинового двигателя, встроенного стартер-генератора, компактного электромотора и аккумуляторной батареи на 1.2 кВт*ч. Общая мощность всей системы составляет 143 л.с. Она передается на передний привод колес через автоматическую КПП. По словам производителя, в среднем такая модель потребляет 4.1 литра бензина на 100 км пути.

Трансмиссия E-Tech поддерживает три режима движения: Pure, MySense и Sport. В режиме Pure автомобиль работает только на электроэнергии. Во втором режиме система автоматически регулирует мощность модуля в зависимости от стиля вождения. Режим Sport подстраивает двигатель и электротрансмиссию для достижения максимальной производительности.

Renault Captur E-Tech доступен в трех комплектациях: Iconic, S Edition и RS Line. В базовое оснащение “француза” входят 17-дюймовые литые колесные диски, светодиодная оптика по кругу, фирменные C-образные светодиодные ходовые огни и задние парктроники. Внутри установлен 4.2-дюймовый цифровой дисплей приборной панели, а кроме него 7-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Также необходимо отметить систему помощи удержания заданной полосы, функцию распознавания дорожных знаков, систему активного экстренного торможения и многое другое.

Стоимость промежуточной комплектации кроссовера равна 26 000 фунтов стерлингов ($ 36 800). Модель в максимальном исполнении RS Line отличается элементами стиля, которые делают ее вид более агрессивным, а цена паркетника в этой комплектации составляет 27 695 фунтов стерлингов ($ 39 200).