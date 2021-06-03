Ще в кінці минулого року компанія Renault анонсувала вихід гібридної версії свого кросовера Captur E-Tech на ринок Європи.

Нещодавно виробник оголосив про початок продажів цієї версії на ринку Великобританії. Тут ціна моделі становить 24 500 фунтів стерлінгів ($ 34 700). Конкурентами "француза" на цьому автомобільному ринку будуть Toyota C-HR і Hyundai Kona Hybrid. Нагадаємо, що ж являє собою цей кросовер.

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Отже, силова установка E-Tech складається з 1.6-літрового 4-х циліндрового бензинового двигуна, вбудованого стартер-генератора, компактного електромотора і акумуляторної батареї на 1.2 кВт * год. Загальна потужність всієї системи складає 143 к.с.. Вона передається на передній привід коліс через автоматичну КПП. За словами виробника, в середньому така модель споживає 4.1 літра бензину на 100 км шляху.

Трансмісія E-Tech підтримує три режими руху: Pure, MySense і Sport. У режимі Pure автомобіль працює тільки на електроенергії. У другому режимі система автоматично регулює потужність модуля в залежності від стилю водіння. Режим Sport підлаштовує двигун і електротрансміссія для досягнення максимальної продуктивності.

Renault Captur E-Tech доступний в трьох комплектаціях: Iconic, S Edition і RS Line. У базове оснащення "француза" входять 17-дюймові литі колісні диски, світлодіодна оптика по колу, фірмові C-образні світлодіодні ходові вогні і задні парктроніки. Усередині встановлений 4.2-дюймовий цифровий дисплей приладової панелі, а крім нього 7-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Також необхідно відзначити систему допомоги утримання заданої смуги, функцію розпізнавання дорожніх знаків, систему активного екстреного гальмування і багато іншого.

Вартість проміжної комплектації кросу дорівнює 26 000 фунтів стерлінгів ($ 36 800). Модель в максимальному виконанні RS Line відрізняється елементами стилю, які роблять її вигляд більш агресивним, а ціна паркетника в цій комплектації складає 27 695 фунтів стерлінгів ($ 39 200).