Новый электрический Renault следует концепции и названию знаменитого Renault 5 – легкий и доступный автомобиль в свое время стал культовым.

Электрифицированный преемник классического Renault 5 будет стоить примерно 26 тысяч долларов, что на 33% меньше, чем сейчас просят за Renault ZOE. Такую стоимость назвал руководитель французской марки Лука де Мео.

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Эта относительно небольшая цена обусловлена применением новых аккумуляторов, разработанных альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Кроме того, Renault 5 получит технологию батарей и силовых агрегатов NCM. В ее основе никель, марганец и кобальт, которые позволят снизить стоимость одной кВт-ч до 80 долларов.

Напомним, что оригинальная “пятерка” выпускалась с 1972 по 1996 год. На ее счету множество спортивных побед, благодаря чему в свое время этот автомобиль приобрел статус культового. Его же современный вариант будет построен на платформе CMF-BEV, которую Renault 5 разделит с кроссовером 4ever EV. Эта архитектура разработана специально для компактных электрических моделей. Известно также, что батарея неназванной пока емкости сможет обеспечить “пятерке” запас хода в 400 километров.

Дизайн концептуального Renault 5 был продемонстрирован во время презентации нового стратегического плана Renaulution, разработанного самим Лукой де Мео. Глава концерна тогда отметил, что его опыт запуска в производство наследника культового Fiat 500 позволил появиться идее возрождения исторических моделей французской марки.