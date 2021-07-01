Новий електричний Renault наслідує концепцію та назву знаменитого Renault 5 – легкий та доступний автомобіль свого часу став культовим.

Електрифікований наступник класичного Renault 5 буде коштувати приблизно 26 тисяч доларів, що на 33% менше, ніж зараз просять за Renault ZOE. Таку вартість назвав керівник французької марки Лука де Мео.

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Ця відносно невелика ціна обумовлена застосуванням нових акумуляторів, розроблених альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Крім того, Renault 5 отримає технологію батарей та силових агрегатів NCM. В її основі нікель, марганець і кобальт, які дозволять знизити вартість однієї кВт-год до 80 доларів.

Нагадаємо, що оригінальна «п’ятірка» випускалася з 1972 по 1996 рік. На її рахунку безліч спортивних перемог, завдяки чому свого часу цей автомобіль набув статус культового. Його ж сучасний варіант буде побудований на платформі CMF-BEV, яку Renault 5 розділить з кросовером 4ever EV. Ця архітектура розроблена спеціально для компактних електричних моделей. Відомо також, що батарея неназваною поки ємності зможе забезпечити «п’ятірці» запас ходу в 400 кілометрів.

Дизайн концептуального Renault 5 був продемонстрований під час презентації нового стратегічного плану Renaulution, розробленого самим Лукою де Мео. Глава концерну тоді зазначив, що його досвід запуску у виробництво спадкоємця культового Fiat 500 дозволив з’явитися ідеї відродження історичних моделей французької марки.