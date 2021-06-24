Модельний ряд складається з трьох типів авто.

Французький автовиробник Renault займає в Україні чільне місце з продажів комерційних авто, утримуючи 25,6% цього ринку.

Навесні цього року модельний ряд поповнився кількома новими представниками. Зокрема, замість моделі Dokker у двох варіантах відтепер продаються Renault Express та фургон Express. Вони виробляються на заводі у Танжер (Марокко) для всієї Європи.

Renault Express отримали новий фірмовий стиль комерційної лінійки Renault – головну оптику з подвійними ліхтарями, С-подібні денні вогні, вертикальний бампер та хромовану решітку, великі дзеркала.

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В салоні – ніші на 53,8 л об'єму, 8-дюймовий екран мультимедіа, 3 розетки USB та 4 роз'єми на 12 В, сидіння з регулюванням висоти.

Інженери попрацювали над тим, щоб невеличкий фургон був зручний для розвантаження товарів. Так, ширина бічних дверей складає 716 мм, найбільша довжина завантаження з перегородкою – 1915 мм, об'єм вантажного відсіку в залежності від довжини кузова - 3,3-3,7 куб м.

Силові агрегати можна вибрати з-поміж відомого дизеля К9К на 95 к.с. чи 1,6-літрового бензинового двигуна на 110 сил, на який можна встановити ГБО.

В сегменті середньовантажних фургонів сімейства Trafic додався фургон та 6-місний фургон для перевезень робочих бригад та інструменту Crewcab.

В класі вантажних авто на базі Renault Master є можливість обрати цільнометалевий фургон Master та шасі, на яких доробляються різноманітні трансформації. Одна з новинок – спецтранспорт для перевезень людей з інвалідністю.