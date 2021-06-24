Модельный ряд состоит из трех типов авто.

Французский автопроизводитель Renault занимает в Украине видное место по продажам коммерческих авто, удерживая 25,6% этого рынка.

Весной этого года модельный ряд пополнился несколькими новыми представителями. В частности, вместо модели Dokker в двух вариантах отныне продаются Renault Express и фургон Express. Они производятся на заводе в Танжер (Марокко) для всей Европы.

Renault Express получили новый фирменный стиль коммерческой линейки Renault – головную оптику с двойными фонарями, С-образные дневные огни, вертикальный бампер и хромированную решетку, большие зеркала.

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В салоне – ниши на 53,8 л объема, 8-дюймовый экран мультимедиа, 3 розетки USB и 4 разъема на 12 в, сиденья с регулировкой высоты.

Инженеры поработали над тем, чтобы небольшой фургон был удобен для разгрузки товаров. Так, ширина боковых дверей составляет 716 мм, наибольшая длина загрузки с перегородкой – 1915 мм, объем грузового отсека в зависимости от длины кузова - 3,3-3,7 куб м.

Силовые агрегаты можно выбрать среди известного дизеля К9К на 95 л. с. или 1,6-литрового бензинового двигателя на 110 сил, на который можно установить ГБО.

В сегменте среднегрузных фургонов семейства Trafic добавился фургон и 6-местный фургон для перевозок рабочих бригад и инструмента Crewcab.

В классе грузовых авто на базе Renault Master есть возможность выбрать цельнометаллический фургон Master и шасси, на которых доделываются различные трансформации. Одна из новинок – спецтранспорт для перевозок людей с инвалидностью.