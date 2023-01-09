Небольшие нефтеперерабатывающие заводы помогли Украине в военное время, ведь все крупные НПЗ были разрушены в первые месяцы боевых действий.

В субботу, 7 января, во время ракетных обстрелов Мерефы Харьковской области был разрушен мини-НПЗ. В результате погиб один человек, еще один — ранен.

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«Обнаружено, что нанесен серьезный ущерб предприятию: повреждено технологическое оборудование и здание предприятия. По предварительным данным, один человек погиб, еще один человек пострадал», — сообщил спикер ГСЧС области Евгений Василенко.

По его словам, масштабного пожара удалось избежать. "К счастью, емкости у предприятия были пустыми", - отметил он.

По данным издания enkorr, с территории Белгородской области в предприятие было выпущено две ракеты С-300. По словам представителя предприятия, пожелавшего не называть своего имени, завод получил большие разрушения технологического оборудования, в результате чего не сможет начать производственную деятельность в неопределенное время.

Мини-НПЗ в Мерефе – одно из наиболее технологически развитых предприятий сектора малой переработки. В последние годы здесь было построено несколько современных технологических установок, а также современная лаборатория. Ожидалось, что в 2023 году НПЗ выйдет на выпуск товарных бензинов и дизтоплива.

В преддверии нового года россияне также обстреляли Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области.