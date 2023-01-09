Невеликі нафтопереробні заводи дуже допомогли Україні у воєнний час, адже усі великі НПЗ були зруйновані у перші місяці бойових дій.

У суботу, 7 січня, під час ракетного обстрілу Мерефи Харківської області було зруйновано міні-НПЗ. У результаті загинула одна людина, ще одну — поранено.

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«Виявлено, що завдано серйозних збитків підприємству: пошкоджено технологічне обладнання й будівлю підприємства. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала», — повідомив речник ДСНС області Євген Василенко.

З його слів, масштабної пожежі вдалося уникнути. «На щастя, ємності біля підприємства були порожніми», — зазначив він.

За даними видання enkorr, з території Білгородської області в підприємство було випущено дві ракети С-300. Зі слів представника підприємства, що побажав не називати свого імені, завод отримав великі руйнування технологічного обладнання, внаслідок чого не зможе розпочати виробничу діяльність невизначений час.

Міні-НПЗ у Мерефі – одне з найбільш технологічно розвинутих підприємств сектору малої нафтопереробки. Протягом останніх років тут було збудовано декілька сучасних технологічних установок, а також сучасна лабораторія. Очікувалось, що 2023 року НПЗ вийде на випуск товарних бензинів і дизпального.

Напередодні нового року росіяни також обстріляли Шебелинський газопереробний завод у Харківській області.