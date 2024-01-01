В результате пожара сгорели несколько эксклюзивных авто: фото, видео

Дилерский центр Naples Motorsports, который продает автомобили премиум-класса, пострадал от пожара на собственной парковке. Причины пожара сейчас устанавливаются соответствующими службами.

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Известно, что сначала вспыхнул неизвестный спорткар, припаркованный рядом с белым Maserati, а впоследствии огонь едва не перекинулся на другие машины. На фотографиях, сделанных после тушения пожара, видно, что неизвестный автомобиль остался только сгоревшим корпусом.

В то же время припаркованные рядом Maserati GranCabrio и Rolls-Royce Cullinan также пострадали от пламени. Белый Bentley Continental GTC, который стоял чуть дальше потерпел обугливание задней части.

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К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако, принадлежали ли пострадавшие во время пожара автомобили частным клиентам или готовились на продажу пока также неизвестно.