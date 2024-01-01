Внаслідок пожежі згоріли декілька ексклюзивних авто: фото, відео

Дилерський центр Naples Motorsports, який продає автомобілі преміумкласу, постраждав від пожежі на власному паркувальному майданчику. Причини пожежі наразі встановлюються відповідними службами.

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Наразі відомо, що спершу спалахнув невідомий спорткар, припаркований поряд з білим Maserati, а згодом вогонь ледь не перекинувся на інші автівки. На фотографіях, зроблених після гасіння пожежі, видно, що невідомий автомобіль залишився лише згорілим корпусом.

Водночас припарковані поруч Maserati GranCabrio та Rolls-Royce Cullinan також постраждали від полум’я. Білий Bentley Continental GTC, який стояв трохи далі зазнав обвуглення задньої частини.

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На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Однак, чи належали постраждалі під час пожежі автомобілі приватним клієнтам чи готувались на продаж наразі також невідомо.