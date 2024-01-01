Пожежа на заводі Rivian знищила 50 електромобілів: відео

Як повідомляє Autoevolution, на щастя для клієнтів Rivian, які замовили нові авто, пожежа трапилась на паркувальному майданчику, призначеному для електромобілів, що потребують ремонту. Офіційне розслідування інциденту досі триває.

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В мережі подейкують, що причиною стало займання однієї автівки на парковці автомобілів з дефектом. Схоже, Rivian має неймовірний контроль якості, здатний виявляти проблемні транспортні засоби до того, як вони будуть відправлені клієнтам.

Це ще більше вражає, враховуючи, що наразі не зафіксовано жодного випадку пожежі за участі електромобілів Rivian, які вже відправлені клієнтам. Повідомляється, що вогнеборці загасили вогонь за декілька годин, що означає, що цей випадок пожежі не пов’язаний з займанням батареї в авто.

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Як відомо, пожежі літій-іонних батарей важко загасити, і у більшості випадків пожежники залишають їх горіти, доки не вичерпаються хімічні речовини, які підтримують процес горіння. Мережею вже ширяться фото зроблених дроном на наступний день після пожежі.

На них видно десятки обгорілих автомобілів та транспортні контейнери, які, ймовірно розташовані на території заводу, аби запобігти розповсюдженню вогню на інші будівлі в разі виникнення пожежі.

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Більшість людей вважає, що електромобілі є дуже пожежонебезпечними. Статистика свідчить, що електромобілі мають у 60 разів менше шансів загорітися, ніж звичайні авто. За даними NTSB, на кожні 100 000 проданих електромобілів реєструється лише 25 пожеж, тоді як автомобілі з ДВЗ мають результат в 1530 пожеж.