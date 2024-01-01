Пожар на заводе Rivian уничтожил 50 электромобилей: видео

Как сообщает Autoevolution, к счастью для клиентов Rivian, которые заказали новые авто, пожар случился на парковке, предназначенной для электромобилей, нуждающихся в ремонте. Официальное расследование инцидента до сих пор продолжается.

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В сети поговаривают, что причиной стало возгорание одной машины на парковке автомобилей с дефектом. Похоже, Rivian имеет невероятный контроль качества, способен выявлять проблемные транспортные средства до того, как они будут отправлены клиентам.

Это еще больше поражает, учитывая, что пока не зафиксировано ни одного случая пожара с участием электромобилей Rivian, которые уже отправлены клиентам. Сообщается, что пожарные потушили огонь за несколько часов, что означает, что этот случай пожара не связан с возгоранием батареи в авто.

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Как известно, пожары литий-ионных батарей трудно потушить, и в большинстве случаев пожарные оставляют их гореть, пока не иссякнут химические вещества, которые поддерживают процесс горения. Сетью уже распространяются фото сделанных дроном на следующий день после пожара.

На них видно десятки обгоревших автомобилей и транспортные контейнеры, которые, вероятно расположены на территории завода, чтобы предотвратить распространение огня на другие здания в случае возникновения пожара.

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Большинство людей считает, что электромобили очень пожароопасны. Статистика свидетельствует, что электромобили имеют в 60 раз меньше шансов загореться, чем обычные авто. По данным NTSB, на каждые 100 000 проданных электромобилей регистрируется лишь 25 пожаров, тогда как автомобили с ДВС имеют результат в 1530 пожаров.