Во вторник, 30 августа, на парковке завода "АвтоВАЗ" в российском Тольятти сгорело два автовоза с новыми лифтбеками Lada Granta и внедорожниками Lada Niva Legend.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекли 9 единиц техники и 37 пожарных, но потушить пламя и спасти машины не удалось. Об этом сообщает runews24.

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Автовозы с машинами выгорели дотла. Восемь новеньких LADA Granta полностью сгорели, а еще два внедорожника LADA Niva Legend получили механические повреждения и будут отправлены на утилизацию. Что касается причин пожара, то об этом пока ничего неизвестно.

Сейчас “АвтоВАЗ” выпускает только эти две модели, причем в упрощенном виде – с двигателями стандарта “Евро-2”, без подушек безопасности и ABS. Также предприятие в Тольятти планирует начать сборку LADA Niva Travel, а вот модель Vesta смогут вернуть в производство не раньше весны 2023 года.