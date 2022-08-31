У вівторок, 30 серпня, на паркуванні заводу "АвтоВАЗ" у російському Тольятті згоріло два автовози з новими ліфтбеками Lada Granta та позашляховиками Lada Niva Legend.

Зазначається, що до ліквідації пожежі залучили 9 одиниць техніки та 37 пожежників, але погасити полум'я та врятувати машини не вдалося. Про це повідомляє runews24.

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Автовози з машинами вигоріли вщент. Вісім новеньких LADA Granta повністю згоріли, а ще два позашляховики LADA Niva Legend отримали механічні пошкодження та будуть відправлені на утилізацію. Щодо причин пожежі, то про них нічого невідомо.

Наразі "АвтоВАЗ" випускає лише ці дві моделі, причому у спрощеному вигляді - з двигунами стандарту "Євро-2", без подушок безпеки та ABS. Також підприємство в Тольятті планує розпочати складання LADA Niva Travel, а ось модель Vesta зможуть повернути у виробництво не раніше весни 2023 року.