Меньше месяца осталось до запуска в Риге похмельного автобуса для тех, кому после хороших посиделок на вечеринке утром плохо, но на работу надо ехать.

Правда, это будет не рейсовый автобус по маршруту, а по вызову. Как пишет LA.lv, на автобусе прибудет бригада помощи тем, кто хочет прийти утром в сознание. Конечно, вызов похмельного автобуса платный.

Идея похмельного автобуса пришла в голову команде организаторов мероприятий, которые сейчас активно работают над созданием самых масштабных вечеринок в истории Латвии. Там поняли, что после хороших праздников утром кому-то может быть немного плохо. Сначала по этому сервису шутили, мол, было бы здорово иметь такую услугу. Представьте, бригада специалистов подъезжает к вам домой и приводит вас в порядок, чтобы вы могли функционировать, а не пытаться выжить.

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"Вы вызываете автобус на свой адрес и вашей задачей будет только сесть в наш транспорт. Медицинский персонал, который будет в автобусе, сделает для вас все, что нужно", – отмечают авторы идеи.

И вот такой автобус в конце мая уже будет готов к выезду по вызову. Идея, как выяснилось, не нова. Подобный сервис уже хорошо себя зарекомендовал и имеет хорошую клиентуру в мировой столице вечеринок Лас-Вегасе.