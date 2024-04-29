Менш як місяць лишилося до запуску в Ризі похмільного автобуса для тих, кому після гарних посиденьок на вечірці зранку погано, але на роботу треба їхати.

Щоправда, це буде не рейсовий автобус на маршруті, а за викликом. Як пише LA.lv, на автобусі прибуде бригада допомоги тим, хто має бажання прийти вранці до тями. Звісно, виклик похмільного автобуса платний.

Ідея похмільного автобуса спала на думку команді організаторів заходів, які нині активно працюють над створенням наймасштабніших вечірок в історії Латвії. Там зрозуміли, що після гарних свят вранці комусь може бути трохи погано. Спочатку щодо цього сервісу жартували, мовляв, було б чудово мати таку послугу. Уявіть, бригада спеціалістів під'їжджає до вас додому і приводить вас до ладу, щоб ви могли функціонувати, а не намагатися вижити.

Читайте також Поліцейські у Павлограді мали власний Dragger, який завжди показував, що водій п'яний

"Ви викликаєте автобус на свою адресу і вашим завданням буде лише сісти в наш транспорт. Медичний персонал, який буде в автобусі, зробить для вас все, що потрібно", – зазначають автори ідеї.

І ось такий автобус в кінці травня уже буде готовий до виїзду на виклик. Ідея, як з’ясувалося, не нова. Подібний сервіс уже добре себе зарекомендував себе і має гарну клієнтуру у світовій столиці вечірок Лас-Вегасі.