Продажи новых авто в россии в августе упали на 62%. Однако наблюдается рост относительно критического мая, когда продажи снизились на 83%.

Продажа новых легковых автомобилей в россии в августе упала на 62,4% (или на 69,1 тыс. штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 41,6 тыс. штук. Эти цифры привела в отчете за август Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

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Всего в январе – августе текущего года в рф продали 410,5 тыс. новых автомобилей, что на 60,7% ниже показателя аналогичного периода в прошлом году. Пик падения пришелся на май, когда рынок упал на 83,5%. В августе почти все компании, попавшие в список, продемонстрировали падение продаж, сообщила АЕБ.

Среди лидеров продаж в россии остаются автомобили “АвтоВАЗа”: почти половина проданных машин в августе пришлась на Lada. На втором месте – южнокорейская Kia, тройку лидеров замыкает китайская компания Haval.

Российский автоэксперт Игорь Моржаретто в комментарии “РИА Новости” заявил, что запасов иностранных автомобилей в россии хватит еще на три – шесть месяцев, они подходят к концу. Позиции других производителей активно заменяет Китай.

С марта многие сборочные предприятия иностранных компаний в россии остановили работу, зарубежных автомобилей практически не доставляют.

Сейчас список самых популярных автомобилей российского рынка выглядит следующим образом: