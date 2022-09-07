Продажі нових авто в Росії в серпні впали на 62%. Проте спостерігається зростання відносно критичного травня, коли продажі знизились на 83%.

Продаж нових легкових автомобілів у Росії в серпні впав на 62,4% (або на 69,1 тис. штук) порівняно з аналогічним періодом торік, до 41,6 тис. штук. Ці цифри навела у звіті за серпень Асоціація європейського бізнесу (АЄБ).

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Усього в січні – серпні поточного року у РФ продали 410,5 тис. нових автомобілів, що на 60,7% нижче за показник аналогічного періоду торік. Пік падіння припав на травень, коли ринок упав на 83,5%. У серпні майже всі компанії, які потрапили до списку, продемонстрували падіння продажів, повідомила АЄБ.

Серед лідерів продажів у Росії залишаються автомобілі "АвтоВАЗу": майже половина проданих машин у серпні припала на Lada. На другому місці – південнокорейська Kia, трійку лідерів замикає китайська компанія Haval.

Російський автоексперт Ігорь Моржаретто в коментарі "РИА Новости" заявив, що запасів іноземних автомобілів у Росії вистачить ще на три – шість місяців, вони добігають кінця. Позиції інших виробників активно замінює Китай.

Із березня багато складальних підприємств іноземних компаній у Росії зупинили роботу, закордонних автомобілів практично не доправляють.

Зараз список найпопулярніших автомобілів російського ринку виглядає наступним чином: