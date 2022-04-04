Новые автомобили в РФ на фоне девальвации и прекращения поставок подорожали в среднем на 40% за март.

Наибольшее удорожание — до 60% — коснулось премиальных марок, поставки которых в РФ ограничены не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии. Пока склады дилеров не опустели, но из-за высоких цен и падения реальных доходов населения спрос уже упал. Некоторые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и ожидают ухудшения.

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Цены на новые автомобили в марте в среднем выросли на 40%, следует из опроса, проведенного среди дилеров, и данных агентства "Автостат".

В последнем отмечено, что у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, не убравших прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35–45%. О том, что импортеры и дистрибуторы убирают рекомендованные розничные цены с сайтов, показано на примере Haval — это происходит из-за нестабильности курса российской валюты и необходимости частого просмотра прайс-листов.

В марте дважды дорожала и Lada – АвтоВАЗ, по данным Автостата, повысил цены на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость автомобилей популярнейшей корейской марки Kia росла на 24-39%.