Нові автомобілі в РФ на тлі девальвації та припинення поставок подорожчали в середньому на 40% за березень.

Найбільше подорожчання — до 60% — торкнулося преміальних марок, постачання яких до РФ обмежені не лише через проблеми з логістикою, а й санкції США, ЄС та Японії. Поки що склади дилерів не спорожніли, але через високі ціни і падіння реальних доходів населення попит уже впав. Деякі дилери говорять про падіння продажів на 60% у березні та очікують погіршення.

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Ціни на нові автомобілі в березні в середньому зросли на 40%, випливає з опитування, проведеного серед дилерів, і даних агенства “Автостат”.

В останньому окремо зазначено, що 26 офіційно представлених на ринку РФ автоконцернів, які не приховали прайс-листи з сайтів, машини подорожчали на 35–45%. Про те, що імпортери та дистрибутори прибирають роздрібні рекомендовані ціни з сайтів, показано на прикладі Haval — це відбувається через нестабільність курсу російської валюти та необхідність частого перегляду прайс-листів.

У березні двічі дорожчала і Lada – АвтоВАЗ, за даними Автостату, підвищив ціни на 11-47% залежно від моделі та комплектації. Вартість автомобілів найпопулярнішої корейської марки Kia зростала на 24-39%.