В Международном аэропорту Волгограда произошел неприятный инцидент – военные на БМП-3 протаранили ограждение и заехали на территорию аэропорта.

В социальных сетях появилось видео, демонстрирующее въезд военных на территорию аэропорта. Видно что водитель БМП-3 специально снес бетонную стену с колючей проволокой.

Читайте также: Что крадут из автомобилей на стоянках

Сообщается, что этот инцидент произошел 20 октября 2020 года. Указано, что в то время транспортное средство шло на тренировочную площадку для выполнения учений. Также сообщается, что аэропорт продолжал работать в обычном режиме и после того, как БМП-3 прорвался сквозь стену, но транспортное средство повредило часть системы безопасности.

С видео не понятно, получило ли транспортное средство повреждения во время инцидента. Башня транспортного средства, в которой размещена 100-мм пушка, которая также может запускать противотанковые управляемые ракеты и 30-мм автоматическая пушка, повернуты назад. Это общая процедура на танках и других тяжелых бронированных машинах во время не боевых путешествий. Такое положение по крайней мере, не дало стволам этого оружия удариться о стену.

"Если ограждение не идет к российскому солдату, тогда российский солдат идет к ограждению", – говорится в сообщении в Telegram.

Впоследствии в соцсетях появились дополнительные фотографии, на которых видно пробитую стену, а также лицо в военной форме, которое, как говорят, было водителем БМП-3.