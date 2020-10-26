У Міжнародному аеропорту Волгограда стався неприємний інцидент – військові на БМП-3 протаранили огорожу аеропорту та заїхали на територію летовища.

У соціальних мережах з'явилося відео, яке демонструє в’їзд військових на територію аеропорту. Видно що водій БМП-3 навмисно зніс бетонну стіну з колючим дротом.

Читайте також: Що крадуть з автомобілів на стоянках

Повідомляється, що цей інцидент стався 20 жовтня 2020 року. Вказано, що на той час транспортний засіб рухався до тренувального майданчика для виконання навчань. Також повідомляється, що аеропорт продовжував працювати в звичайному режимі і після того, як БМП-3 прорвався крізь стіну, але транспортний засіб пошкодив частину системи безпеки.

З відео не ясно, чи зазнав транспортний засіб пошкоджень під час інциденту. Башта транспортного засобу, в якій розміщена 100-мм гармата, яка також може запускати протитанкові керовані ракети, та 30-мм автоматична гармата, повернуті назад. Це загальна процедура на танках та інших важких броньованих машинах під час не бойових подорожей. Таке положення принаймні, не дало стволам цієї зброї вдаритись об стіну.

"Якщо огорожа не йде російському солдату, тоді російський солдат йде до огорожі", - йдеться в повідомленні в Telegram.

Згодом у соцмережах з’явилися додаткові фотографії, на яких видно пробиту стіну, а також особу у військовій формі, яка, як кажуть, була водієм БМП-3.