Автомобильный завод "Ставрополь Авто", расположенный в городе Михайловске Ставропольского края, выставлен на продажу. Стоимость предприятия оценена в $60 млн.

Производство на "Ставрополь Авто" организовано по технологическому циклу, включающему сварку и окраску кузовов, сборку автомобилей, их полный диагностический контроль и испытания готового автомобиля.

Читайте также: Китайский концерн Great Wall хочет выкупить у Nissan завод в Испании

Мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Как отмечается, "Ставрополь Авто" – это второй по счету после “Дервейс” бывший автомобильный актив во владении известного российского бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева. Оба предприятия остановили работу в ноябре 2018 года в связи с налоговыми проверками, которые впоследствии переросли в уголовное дело против владельца заводов.

С 2017 года на "Ставрополь Авто" выпускались автомобили Great Wall Hover H3 и H5. Для их дистрибуции на российском рынке был создан отдельный бренд – Hower.

По мнению экспертов, заинтересованность в предприятии могу проявить китайские автопроизводители, такие как Chery и Changan, которым для развития успеха на рынке необходимо локальная сборочная площадка. Однако в этих компаниях эту информацию комментировать отказались.