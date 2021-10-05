Автомобільний завод "Ставрополь Авто", розташований в місті Михайловске Ставропольського краю, виставлений на продаж. Вартість підприємства оцінена у $60 млн.

Виробництво на "Ставрополь Авто" організовано за технологічним циклом, що включає зварювання і фарбування кузовів, складання автомобілів, їх повний діагностичний контроль і випробування готового автомобіля.

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Потужність заводу становить 100 тис. автомобілів в рік. Як зазначається, "Ставрополь Авто" - це другий за рахунком після "Дервейс" колишній автомобільний актив у володінні відомого російського бізнесмена Хаджі-Мурата Дерева. Обидва підприємства зупинили роботу в листопаді 2018 року в зв'язку з податковими перевірками, які згодом переросли в кримінальну справу проти власника заводів.

З 2017 року на "Ставрополь Авто" випускалися автомобілі Great Wall Hover H3 і H5. Для їх дистрибуції на російському ринку був створений окремий бренд - Hower.

На думку експертів, зацікавленість в підприємстві можу проявити китайські автовиробники, такі як Chery і Changan, яким для розвитку успіху на ринку необхідна локальна складальна майданчик. Однак в цих компаніях цю інформацію коментувати відмовилися.