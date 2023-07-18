В течение недели ровенские благотворители дважды организовали передачу колесной техники для подшефных подразделений ВСУ.

За средства, которые собрали коллективы областной больницы, АО «Ровногаз», Клуб Ровенского Агробизнеса и других меценатов, приобретено три автомобиля Iveco. На этот транспортный транш волонтеры и работники упомянутых учреждений собрали 1 млн 340 тыс. грн.

“Это не просто очередные автомобили на нужды наших защитников. Это символ поддержки сотен людей, которые сознательно пожертвовали часть собственного заработка в защиту нашей Родины. Эти три авто – результат единства. Каждый внес свой вклад в будущую победу и продемонстрировал поддержку воинам, защищающим нашу страну. Когда на ВСУ донатят целые коллективы – это свидетельствует об их вере в наших героев”, – отметил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Днем ранее в одно из подразделений ВСУ отправлен автомобиль, поступивший в составе гуманитарного конвоя из Канады.

Товары медицинского назначения, матрасы, костыли, средства гигиены, инструменты, плиты стальные, постельное белье – все эти вещи переданы в медицинские учреждения области, а внедорожник Chevrolet Silverado отправили защитникам.

Лозунг "Все для фронта, все для Победы" приобретает новое значение. Фото: Ровенская ОВА

Как уточнили Авто24 в Ровенской ОВА, от украинской диаспоры ранее уже поступило 18 автомобилей. Нынешний 19-й внедорожник перед отправкой на передовую прошел обязательный техосмотр и только после этого передан военным.