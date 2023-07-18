Протягом тижня рівненські благодійники двічі організували передачу колісної техніки для підшефних підрозділів ЗСУ.

За кошти, які зібрали колективи обласної лікарні, АТ «Рівнегаз», Клубу Рівненського Агробізнесу та інших меценатів, придбано три автомобілі Iveco. На цей транспортний транш волонтери та працівники згаданих установ назбирали 1 млн 340 тис. грн.

“Це не просто чергові автомобілі на потреби наших захисників. Це – символ підтримки сотень людей, які свідомо пожертвували частину власного заробітку на захист нашої Батьківщини. Ці три авто - результат єдності. Кожен зробив свій внесок у майбутню перемогу та продемонстрував підтримку воїнам, які захищають нашу країну. Коли на ЗСУ донатять цілі колективи – це свідчить про їхню віру в наших героїв”, – зазначив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Днем раніше до одного з підрозділів ЗСУ відправлено автомобіль, що надійшов у складі гуманітарного конвою з Канади.

Товари медичного призначення, матраци, милиці, засоби гігієни, інструменти, плити сталеві, постільна білизна – всі ці речі передані до медичних закладів області, а позашляховик Chevrolet Silverado відправили захисникам.

Гасло “Все для фронту, все для Перемоги” набуває нового значення. Фото: Рівненська ОВА

Як уточнили Авто24 у Рівненській ОВА, від української діаспори раніше вже надійшло 18 автомобілів. Нинішній 19-й позашляховик перед відправкою на передову пройшов обов’язковий техогляд і тільки після цього переданий військовим.