Житель Старого Села на Рівненщині власноруч спроєктував та побудував болотохід, якому дав назву Triton.

На своїй сторінці у Facebook автор проєкту Анатолій Павлович розміщував світлини процесу роботи над машиною, а в останніх публікаціях показував на відео ходові випробування Triton.

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“Давно мріяв створити щось подібне. Почав будувати 9 місяців тому, і ось перші випробування. Цією справою майстри-самоучки займаються вже давно, я теж такий майстер-самоучка. Це робота одного майстра від і до“, – розповів Анатолій Павлович про свій Triton виданню “Час Дій”.

Болотохід оснащений рамою, роздатною коробкою, частиною кабіни та лебідкою від ГАЗ 66. Силовий агрегат – 2,5-літровий мотор з коробкою передач від Mercedes-Benz.

Фото: саморобний снігоболотохід Triton / Анатолій Павлович

Наразі він може пересуватись лише на місцевості, для якої й був створений – поліських болотах, однак конструктор планує зареєструвати машину та отримати документи на саморобний транспортний засіб, щоб мати змогу виїжджати на дороги загального користування.