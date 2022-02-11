Житель Старого Села на Ровненщине собственноручно спроектировал и построил болотоход, которому дал название Triton.

На своей странице в Facebook автор проекта – Анатолий Павлович размещал фотографии процесса работы над машиной, а в последних публикациях показывал на видео ходовые испытания Triton.

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"Давно мечтал создать нечто подобное. Начал строить 9 месяцев назад, и вот первые испытания. Этим делом мастера-самоучки занимаются уже давно, я тоже такой мастер-самоучка. Это работа одного мастера от и до“, – рассказал Анатолий Павлович о своем Triton изданию “Время Действий”.

Болотоход оснащен рамой, раздатной коробкой, частью кабины и лебедкой от ГАЗ 66. Силовой агрегат – 2,5-литровый мотор с коробкой передач от Mercedes-Benz.

Фото: самодельный снегоболотоход Triton / Анатолій Павлович

Теперь он может передвигаться только на местности, для которой и был создан – полесских болотах, однако конструктор планирует зарегистрировать машину и получить документы на самодельное транспортное средство, чтобы иметь возможность выезжать на дороги общего пользования.