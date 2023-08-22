Сегодня в Ровенском ЦНАПе впервые выдали электронное водительское удостоверение.

В центре предоставления административных услуг можно заказать услугу обмена/получения Е-свидетельства и Е-свидетельства по регистрации транспортных средств. Ольга уже убедилась, что это удобно, быстро и еще экономно. 26 гривен и Е-удостоверение уже в смартфоне.

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Более того, по желанию, данный документ можно обменять впоследствии на пластик. Но это нужно разве что для выезда за границу. Ведь в Украине Е-документы водителя имеют такую же законную силу, как и традиционные соответствия.

Напоминаем, что в ЦНАПах можно получить и другие услуги: