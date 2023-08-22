Сегодня в Ровенском ЦНАПе впервые выдали электронное водительское удостоверение.
В центре предоставления административных услуг можно заказать услугу обмена/получения Е-свидетельства и Е-свидетельства по регистрации транспортных средств. Ольга уже убедилась, что это удобно, быстро и еще экономно. 26 гривен и Е-удостоверение уже в смартфоне.
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Более того, по желанию, данный документ можно обменять впоследствии на пластик. Но это нужно разве что для выезда за границу. Ведь в Украине Е-документы водителя имеют такую же законную силу, как и традиционные соответствия.
Напоминаем, что в ЦНАПах можно получить и другие услуги:
- обмен водительского удостоверения (без сдачи экзаменов)
- восстановление водительского удостоверения в связи с повреждением, потерей или похищением
- регистрация нового транспортного средства (без осмотра)
- перерегистрация транспортного средства в связи с изменением анкетных данных, установка газобаллонного оборудования
- выбраковка