Сьогодні в Рівненському ЦНАПі вперше видали електронне посвідчення водія.

У центрі надання адміністративних послуг можна замовити послугу обміну/отримання Е-посвідчення та Е-свідоцтва з реєстрації транспортних засобів. Пані Ольга вже переконалася, що це зручно, швидко та ще й економно. 26 гривень й Е-посвідчення вже у смартфоні.

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Ба більше, за бажанням, даний документ можна обміняти згодом на пластик. Але це потрібно хіба для виїзду за кордон. Адже в Україні Е-документи водія мають таку ж законну силу, як і традиційні відповідники.

Нагадуємо, що у ЦНАПах можна отримати ще й інші послуги: