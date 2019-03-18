В Румынии открыли автомагистраль диной один метр. Дорогу построили в знак протеста против слабой инфраструктуры в стране.

Румынский предприниматель Стефан Мандачи построил автомагистраль длиной 1 метр в знак протеста против слабой дорожной инфраструктуры в стране, передает BBC.

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Владелец сети ресторанов быстрого питания построил однометровый кусок автомагистрали за собственные средства (4400 евро) в городе Сучава, где вообще нет автомагистралей.

Румыния имеет одну из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране.

Во время открытия "автомагистрали" движение на соседней дороге был почти заблокировано, поскольку несколько сотен человек вышли на так называемую "инаугурацию" дороги.

На церемонии открытия была перерезана лента, туда прибыли также журналисты и мэр Сучавы.