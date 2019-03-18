У Румунії відкрили автомагістраль довжиною один метр. Дорогу збудували в знак протесту проти слабкої інфраструктури в країні.

Румунський підприємець Стефан Мандачі побудував автомагістраль довжиною 1 метр в знак протесту проти слабкої дорожньої інфраструктури в країні, передає BBC.

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Власник мережі ресторанів швидкого харчування побудував однометровий шматок автомагістралі за власні кошти (4400 євро) в місті Сучава, де взагалі немає автомагістралей.

Румунія має одну з найкоротших мереж автомагістралей в Європейському союзі, всього 806 км по всій країні.

Під час відкриття "автомагістралі" рух на сусідній дорозі був майже заблокований, оскільки кілька сотень людей вийшли на так звану "інавгурацію" дороги.

На церемонії відкриття була перерізана стрічка, туди прибули також журналісти і мер Сучави.