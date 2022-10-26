Через две недели должен заработать новый пункт пропуска на украинско-румынской границе – "Красноильск – Викову-де-Сус".

Заместитель министра Инфраструктуры Мустафа Наем рассказал о финальных работах, проводимых на будущем пункте пропуска между Украиной и Румынией.

По словам Наема, работы по сооружению пункта пропуска в Красноильске начались еще в 2015 году, через год приостановились, а последние шесть лет строительство было почти заморожено.

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Переговоры по открытию пункта пропуска с румынской стороной были возобновлены летом этого года. Украинская сторона обещала закончить все работы еще в августе, но из-за нехватки финансирования, работы несколько замедлились.

“Сегодня на пункте пропуска установили баннеры “Добро пожаловать в Украину”. Это финал реконструкции, уверен Мустафа Наем. – Остались небольшие работы по подключению коммуникаций и обустройству рабочих мест для коллег по таможне и пограничной службе”.

Украинская сторона работы почти закончила, ждем завершения работ от румынских коллег, которым еще нужно время для обустройства дороги и инфраструктуры со своей стороны.

Пункт пропуска заработает поэтапно. Сначала будет открыт проезд для легкового автотранспорта, потом поедет пустой грузовой транспорт, а в перспективе Красноильск должен стать полноценным грузовым пунктом пропуска.

Открытие пункта пропуска должно разгрузить действующий пункт пропуска “Порубное-Сирет”, где в настоящее время наблюдаются большие очереди из-за активного потока грузовиков в румынские порты.