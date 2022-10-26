За два тижні має запрацювати новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – «Красноїльськ – Вікову де Сус».

Заступник міністра Інфраструктури Мустафа Наєм розповів про фінальні роботи, які проводяться на майбутньому пункті пропуску між Україною та Румунією.

За словами Наєма, роботи зі спорудження пункту пропуску в Красноїльську розпочались ще у 2015-му році, через рік призупинились, а останні шість років будівництво було майже заморожено.

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Перемовини щодо відкриття пункту пропуску з румунською стороною були відновлені лише влітку цього року. Українська сторона обіцяла закінчити усі роботи ще у серпні, але через нестачу фінансування роботи дещо сповільнились.

“Сьогодні на пункті пропуску встановили банери «Ласкаво просимо в Україну». Це фінал реконструкції, впевнений Мустафа Наєм. – Залишились невеликі роботи щодо підключення комунікацій та облаштування робочих місць для колег з митниці та прикордонної служби”.

Наразі українська сторона роботи майже закінчили, чекаємо завершення робіт від румунських колег, яким ще потрібен час для облаштування дороги та інфраструктури зі свого боку.

Пункт пропуску запрацює поетапно. Спочатку буде відкритий проїзд для легкового автотранспорту, згодом поїде порожній вантажний транспорт, а у перспективі Красноїльськ має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску.

Відкриття пункту пропуску має розвантажити діючий пункт пропуску «Порубне-Сірет», де наразі спостерігаються великі черги через активний потік вантажівок до румунських портів.