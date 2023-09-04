В результате увеличения налогов цены на горючее до сих пор имеют потенциал для роста. По мнению эксперта, цена горючего приблизится к 60 грн/л, но не пересечет этот предел.

Розничные цены на топливо имеют потенциал для дальнейшего роста, но предел в 60 грн/л они вряд ли пересекут. Об этом говорится в авторском материале директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна «Снова 50+. Будут ли расти цены на горючее?» для «Зеркала недели».

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По его словам, половина рынка горючего принадлежит операторам с «правильной» налоговой ориентацией, поэтому вынуждены включать новые налоги в цены и реагировать на изменения внешней конъюнктуры.

Так, с начала роста 14 июня по состоянию на 29 августа оптовые цены на бензин А-95 повысились на 13 грн/л (с 34,25 до 47,25 грн/л), на дизтопливо - на 13,25 грн/л (с 33,50 до 46,75 грн/л).

«Динамика цен полностью отвечает факторам, вызвавшим их рост. Так, налоговая нагрузка на бензин увеличилась примерно на 11 грн/л, таможенная стоимость за указанный период — на $82/тонна или на 2,7 грн/л (с НДС). Для дизтоплива налоговая нагрузка выросла на 7,5 грн/л, а таможенная стоимость — на $150/тонн, или 5,5 грн/л», — добавил он.

Изменения на оптовом рынке наиболее показательны, поскольку из-за фактического отсутствия запасов этот рынок оперативно реагирует на изменение конъюнктуры. В свою очередь розничные цены меняются медленнее, причем как на подъеме, так и на падении, из-за наличия запасов и не всегда честной конкуренции со стороны «игроков-оптимизаторов». Имея за счет неуплаты налогов меньшую себестоимость и слабую привязку к мировым котировкам через «внутреннее производство», периоды роста цен они используют для увеличения реализации.

«Следовательно, с начала роста в начале июля розничные цены на бензин прибавили 8,12 грн/л (до 52,91 грн/л), на дизтопливо — 9,16 грн/л (до 52,49 грн/л). Соответственно, отставание АЗС от опта составляет для бензина А-95 на 29 августа 4,88 грн/л, для ГП – более 4 грн/л», – констатирует Куюн.

Кроме того, в течение января-мая 2023 года спрэд между оптом и розницей составил 9,7–9,8 грн/л, сейчас он почти вдвое меньше. По большому счету этот показатель можно принимать как индикатор розничной наценки.

«При этом вряд ли отставание розничных цен на 4-5 грн/л в полной мере описывает потенциал для дальнейшего роста. Очевидно, новый ценовой уровень и близость неприятной отметки в 60 грн/л приведут к сокращению наценки АЗС на 2–3 грн/л. Соответственно, вероятный потенциал удорожания розницы составляет не более 2 грн/л. На это также указывает на значительное сокращение маржи у небольших сетей АЗС, которые в августе работают с минимальной за последние полтора года наценкой», — отметил эксперт.

«За исключением транспортных и эксплуатационных расходов сегодня маржа приближается к нулю», — цитирует автор представителя небольшой сети АЗС.

«Маловероятно, что цены на колонках достигнут 60 грн/л, как многим кажется. О таком уровне можно будет говорить, если мировая цена на нефть приблизится к $90 за баррель», – добавил Сергей Куюн.