Внаслідок збільшення податків ціни на пальне досі мають потенціал для зростання. На думку експерта, ціна пального наблизиться до 60 грн/л, але не перетне цю межу.

Роздрібні ціни на пальне мають потенціал для подальшого зростання, але межу в 60 грн/л вони навряд чи перетнуть. Про це йдеться в авторському матеріалі директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна «Знову 50+. Чи зростатимуть ціни на пальне?» для «Дзеркала тижня».

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З його слів, половина ринку пального належить операторам із «правильною» податковою орієнтацією, тому вони змушені включати нові податки в ціни й реагувати на зміни зовнішньої кон’юнктури.

Так, з початку зростання 14 червня станом на 29 серпня оптові ціни на бензин А-95 підвищилися на 13 грн/л (з 34,25 до 47,25 грн/л), на дизпальне — на 13,25 грн/л (з 33,50 до 46,75 грн/л).

«Динаміка цін цілком відповідає чинникам, які викликали їхнє зростання. Так, податкове навантаження на бензин збільшилося приблизно на 11 грн/л, митна вартість за зазначений період — на $82/тонна, або на 2,7 грн/л (із ПДВ). Для дизпального податкове навантаження зросло на 7,5 грн/л, а митна вартість — на $150/тонн, або 5,5 грн/л», — додав він.

Зміни на гуртовому ринку найбільш показові, оскільки через фактичну відсутність запасів цей ринок оперативно реагує на зміну кон’юнктури. Своєю чергою роздрібні ціни змінюються повільніше, причому як на підйомі, так і на падінні, через наявність запасів і не завжди чесну конкуренцію з боку «гравців-оптимізаторів». Маючи за рахунок несплати податків меншу собівартість нафтопродукту й слабку прив’язку до світових котирувань через «внутрішнє виробництво», періоди зростання цін вони використовують для збільшення реалізації.

«Отже, з початку зростання на початку липня роздрібні ціни на бензин додали 8,12 грн/л (до 52,91 грн/л), на дизпальне — 9,16 грн/л (до 52,49 грн/л). Відповідно, відставання АЗС від опту становить для бензину А-95 на 29 серпня 4,88 грн/л, для ДП — понад 4 грн/л», — констатує Куюн.

Крім того, протягом січня-травня 2023 року спред між оптом і роздробом становив 9,7–9,8 грн/л, наразі він майже вдвічі менший. За великим рахунком, цей показник можна приймати як індикатор роздрібної націнки.

«При цьому навряд чи наявне відставання роздрібних цін на 4-5 грн/л повною мірою описує потенціал для подальшого зростання. Вочевидь новий ціновий рівень і близькість неприємної позначки у 60 грн/л призведуть до скорочення націнки АЗС на 2–3 грн/л. Відповідно, ймовірний потенціал здорожчання роздробу становить не більш як 2 грн/л. На це також вказує значне скорочення маржі у невеличких мереж АЗС, які в серпні працюють із мінімальною за останні півтора року націнкою», — зазначив експерт.

«За винятком транспортних і експлуатаційних витрат, сьогодні маржа наближається до нуля», — цитує автор представника невеликої мережі АЗС.

«Малоймовірно, що ціни на колонках сягнуть 60 грн/л, як багато кому видається. Про такий рівень можна буде казати, якщо світова ціна на нафту наблизиться до $90 за барель», — додав Сергій Куюн.